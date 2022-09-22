Однак це лише техніка 1955 року випуску. Про це 24 каналу розповів ексбоєць 241-ї бригади Вадим Кодачигов.

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Ці танки не змінять ситуацію на полі бою

Танки Т-55, Т-62, Т-72 – гірші за ті, що є в нас. Набагато гірші,

– пояснив ексбоєць 241-ї бригади.

Якщо ж росіяни почнуть модернізувати техніку, то це займе багато часу. Наприклад, тепловізійні прилади, що підлягають модернізації, виготовляються у США, які навряд будуть надавати їх росіянам. Відповідно, у загарбників вийде просто купа нового мотлоху.

Кодачигов припустив, що окупанти будуть завозити по 10 – 15 танків на територію України. Втім, "кілька точних ударів артилерії і їх немає".

"Ні 300 тисяч осіб, ні танки Т-55 ситуацію у цьому випадку абсолютно не змінять", – підсумував він.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави країна-агресорка втратила вже 2 236 танків, зокрема тільки протягом минулої доби українські захисники знищили 9 машин.

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Росіяни змінили тактику застосування танків

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що наразі хід бойових дій змінився – набув більш позиційного характеру. Крім того, немає стрімкого просування жодної зі сторін, але є окремі тактичні наступи. Саме тому загарбники перейшли до більш оборонної тактики там, де українські захисники наступають.

"Танки більш розосереджені, закопані, замасковані та подекуди відведені на другу лінію для того, щоб не бути знищеними нашими коптерами", – зазначив Чмут.

На його думку, проблема росіян у застосуванні танків полягає у якості особового складу, його навченості та вмотивованості. Так, неважливо чи то Т-72, чи то Т-55, ключове – це екіпаж й усвідомлення сильних та слабких сторін, а також компенсація останніх за допомогою тактики застосування.