Россия расплатится за каждый день войны: в СБУ поддержали украинцев в новый день сопротивления

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что оккупанты поплатятся за каждый день войны в нашей стране.

В СБУ убеждены, что рано или поздно придет тот момент, когда Россия будет вынуждена поплатиться за войну, которую она объявила Украине.

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За слезы наших детей и женщин. За смерти наших защитников. За разрушенные города и села,

– подчеркнули в СБУ.

В структуре подчеркнули, что города и села мы обязательно отстроим. А сама Украина возродится снова. А все потому, что, несмотря на войну, в ней растет новое поколение.

"Поколение тех, кто будет стоять за свою страну не просто до последнего вздоха, а до Победы! С новым днем ​​сопротивления, Украина!", – говорится в сообщении.

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