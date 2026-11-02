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Плохая новость для российского правительства: как и почему Кремль в панике распродает свое золото

Мелания Голембйовская
Россия распродает золотой запас рекордными темпами: почему это свидетельствует о катастрофе в экономике – 24 Канал

Золото всегда было для России одной из главных финансовых опор на случай кризиса. Однако теперь Кремль вынужден распродавать этот стратегический запас, чтобы залатать бюджетные дыры. Речь идет не просто о сокращении резервов: из-за санкций и ограниченных возможностей экспорта Россия теряет миллиарды на продаже золота, сбывая его по значительно более низким ценам и прибегая к теневым схемам.

 
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Почему российская экономика оказалась в таком положении, сколько Кремль уже потерял на золотых резервах и может ли эта тенденция приблизить новый обвал – об этом специально для 24 Канала рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

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Россия начала массовую распродажу своих золотых запасов. По словам эксперта Вячеслава Ширяева, нынешняя ситуация и темпы реализации золота напоминают кризис 1998 года. Главной движущей силой этого процесса является необходимость закрывать огромные дыры в государственном бюджете.

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Существуют две фундаментальные причины такого поведения российского экономического блока:

  • Первая причина – стремительное ухудшение торгового и платежного балансов страны;
  • Вторая причина – непосредственные бюджетные проблемы, которые вынуждают власти копировать операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).

На практике это выглядит так: под эмиссию ничем не обеспеченных рублей Центральный банк России и ФНБ осуществляют операции по реализации золота. Если бы ситуация с наполнением бюджета оставалась под контролем, российские власти никогда бы не стали растрачивать свою единственную финансовую "подушку" с такими катастрофическими темпами. В частности, еще одной причиной является сокращение нефтегазовых поступлений.

Параллельно с уменьшением физических объемов золота Россия сталкивается с еще одной критической проблемой – стремительным падением его стоимости на специфическом для России рынке.

Цена за тройскую унцию (специальная единица измерения массы, – 24 Канал) российского золота, подпадающего под санкции, уже упала ниже 4 тысяч долларов. Эксперт отмечает, что ориентироваться на официальные биржевые котировки не стоит, ведь Россия не может продавать свой актив по рыночным ценам, которые весной достигали 5500 долларов за унцию.

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В настоящее время легальные или полулегальные продажи возможны только в Гонконг по более или менее "белым" схемам. Остальные объемы реализуются через "серые" каналы: страны Южного Кавказа, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, откуда оно попадает на западные рынки.

Однако такие операции сопровождаются огромными дисконтами и специфическими схемами, из-за которых Россия теряет значительную часть стоимости своего актива. В целом, только за последние полгода общий объем золотого запаса России в денежном эквиваленте сократился на 20–22%. Это произошло как из-за снижения цен, так и из-за одномоментной распродажи около 2 миллионов унций.

В Службе внешней разведки сообщили, что с декабря 2025 года Россия потеряла примерно 62 тонны золота, или 2,7% резервов Центробанка. Интересно, что за продажу золота из Фонда национального благосостояния российский Минфин получает рубли.

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Такие панические действия Центробанка России посылают крайне негативный сигнал всем игрокам рынка, инвесторам и покупателям российского государственного долга. Распродажа золота рекордными темпами вызывает обоснованные сомнения в том, сможет ли Россия через 1–2 года выполнять свои обязательства по облигациям федерального займа.

Это, в свою очередь, ставит под угрозу стабильность курса рубля, провоцируя ожидания неизбежной девальвации и неконтролируемой инфляции. Ситуация с золотым запасом в настоящее время является максимально неблагоприятной для российского правительства.

По прогнозам Вячеслава Ширяева, темпы распродажи не только не уменьшатся, но и ускорятся. Ожидается, что в декабре и январе будут установлены новые рекорды по продаже золота. При этом формируется замкнутый круг: чем больше золота Россия вынуждена сбрасывать на теневой рынок, тем дешевле она его продает, теряя последние ликвидные резервы.

Ширяев об экономических проблемах России: смотрите видео

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