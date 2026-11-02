Погана новина для російського уряду: як і чому Кремль панічно розпродає своє золото

Золото завжди було для Росії однією з головних фінансових опор на випадок кризи. Однак тепер Кремль змушений розпродавати цей стратегічний запас, аби латати бюджетні діри. Мовиться не просто про скорочення резервів: через санкції та обмежені можливості експорту Росія втрачає мільярди на продажі золота, віддаючи його за значно нижчими цінами та вдаючись до тіньових схем.

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Чому російська економіка опинилася в такому становищі, скільки Кремль уже втратив на золотих резервах і чи може ця тенденція наблизити новий обвал – про це спеціально 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв.

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Чому Росія розпродує золото

Росія розпочала масовий розпродаж свого золотого запасу. За словами експерта В'ячеслава Ширяєва, нинішня ситуація та темпи реалізації золота нагадують кризу 1998 року. Головним рушієм цього процесу є необхідність закривати величезні діри в державному бюджеті.

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Існують дві фундаментальні причини такої поведінки російського економічного блоку:

Перша причина – стрімке погіршення торгового та платіжного балансів країни;

– стрімке погіршення торгового та платіжного балансів країни; Друга причина – безпосередні бюджетні проблеми, які змушують владу дзеркалювати операції Фонду національного добробуту (ФНД).

На практиці це виглядає так: під емісію нічим не забезпечених рублів Центральний банк Росії та ФНД здійснюють операції з реалізації золота. Якби ситуація з наповненням бюджету залишалася контрольованою, російська влада ніколи б не почала розтрачувати свою єдину фінансову "подушку" такими катастрофічними темпами. Зокрема, ще однією причиною є скорочення нафтогазових надходжень.

До яких тіньових схем вдається Кремль

Паралельно зі зменшенням фізичних обсягів золота, Росія стикається з ще однією критичною проблемою – стрімким падінням його вартості на специфічному для Росії ринку.

Ціна за тройську унцію (спеціальна одиниця вимірювання маси, – 24 Канал) російського підсанкційного золота вже впала нижче 4 тисяч доларів. Експерт наголошує, що орієнтуватися на офіційні біржові котирування не варто, адже Росія не може продавати свій актив за ринковими цінами, які навесні сягали 5500 доларів за унцію.

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Наразі легальні або напівлегальні продажі можливі лише у Гонконг за більш-менш "білими" схемами. Решта обсягів реалізується через "сірі" канали: країни Південного Кавказу, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати, звідки воно потрапляє на західні ринки.

Проте такі операції супроводжуються величезними дисконтами та специфічними схемами, через які Росія втрачає значну частину вартості свого активу. Загалом, лише за останні пів року загальний обсяг золотого запасу Росії у грошовому еквіваленті скоротився на 20 – 22%. Це сталося як через зниження цін, так і через одномоментний розпродаж близько 2 мільйонів унцій.

У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що з грудня 2025 року Росія втратила орієнтовно 62 тонни золота, або 2,7% резервів Центробанку. Цікаво, що за продаж золота з Фонду національного добробуту російський Мінфін отримує рублі.

Якими будуть наслідки для російської економіки

Такі панічні дії Центробанку Росії посилають вкрай негативний сигнал усім гравцям ринку, інвесторам та покупцям російського державного боргу. Розпродаж золота рекордними темпами викликає обґрунтовані сумніви щодо того, чи зможе Росія через 1 – 2 роки виконувати свої зобов'язання за облігаціями федеральної позики.

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Це, своєю чергою, ставить під удар стабільність курсу рубля, провокуючи очікування неминучої девальвації та неконтрольованої інфляції. Ситуація із золотим запасом наразі є максимально несприятливою для російського уряду.

За прогнозами В'ячеслава Ширяєва, темпи розпродажу не лише не зменшаться, а й прискоряться. Очікується, що у грудні та січні будуть встановлені нові рекорди з продажу золота. При цьому формується замкнене коло: чим більше золота Росія змушена викидати на тіньовий ринок, тим дешевше вона його продає, втрачаючи останні ліквідні резерви.

Ширяєв про економічні проблеми Росії: дивіться відео