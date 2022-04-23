Россия распространила циничный фейк о срыве "националистами" эвакуации из Мариуполя

Россия снова использует технику отражения, чтобы избавиться от собственных преступлений и приписать их другим. Поэтому российские пропагандисты распространили информацию о том, что Украина сорвала эвакуацию из Мариуполя.

Об очередном мифе России рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Он отметил, что РосСМИ распространяют новости о том, что Украина сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Более того, не Украина, а "украинские националисты". Говорят, что по месту сбора людей был открыт огонь из минометов.

Это полный бред, потому что Украина в течение недель просила открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан из Мариуполя на украинскую территорию.

– отметил Лещенко.

Он добавил, что традиционными источниками таких фейков как сейчас, так и раньше становятся "неназванные собеседники из народной милиции или теробороны ДНР".

Что было на самом деле

В 11 часов утра около 200 мариупольцев собрались возле согласованного пункта эвакуации. Но вместо обещанных автобусов к мариупольцам подъехали военные России, которые приказали расходиться из-за того, что сейчас будут обстрелы по месту сбора.

В грубой форме людей разогнали, а автобусы так и не подали. Одновременно с этим оккупанты подали автобус на другую точку для эвакуации. Там начали "погрузку" граждан Украины,

– объяснил Лещенко.

Известно, что когда люди уже были в автобусах, им сказали, что эвакуация будет происходить не на подконтрольную Украине территорию, а на оккупированные территории. После этого права покинуть автобус людям не предоставили. В автобусах они также соврали местным, сообщив, что националисты обстреляли место сбора.

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