Манипулятивное видео портала Baltnews показывает, что граждане Литвы якобы доедают остатки продовольствия в магазинах пусто, а литовцам вскоре грозит голод. Центр противодействия дезинформации Украины сообщает, что ролик – манипулятивный фейк.

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Прокремлевский канал утверждает, что будто примерно пятая часть литовцев находится за чертой бедности, в магазинах Литвы продаются старые запасы, а из-за санкций против России еще и якобы может возрасти инфляция с 7 до 12 процентов.

В ЦПИ заявили, что ресурс занимается манипуляциями и извращением фактов.

Кадры пустых полок — январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставку товаров в магазины ЕС. Надписи на этикетках супермаркета – на английском языке. ЕС не угрожает нехватка продовольствия. Ее участники самодостаточны по большинству видов сельскохозяйственной продукции,

– написали в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что такими роликами Россия пытается отвлечь своих граждан от кризиса собственной экономики из-за санкций – в начале 2022 года инфляция достигла 16,7%, а к концу года вырастет до 20%.

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