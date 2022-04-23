Маніпулятивне відео порталу Baltnews показує, що громадяни Литви нібито доїдають залишки продовольства, в магазинах – порожні прилавки, а литовцям незабаром загрожує голод. Центр протидії дезінформації України повідомляє, що ролик – маніпулятивний фейк.

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Прокремлівський канал стверджує, що начебто приблизно п'ята частина литовців перебуває за межею бідності, в магазинах Литви продаються старі продовольчі запаси, а через санкції проти Росії ще й нібито може зрости інфляція з 7 до 12%.

У ЦПД заявили, що ресурс займається маніпуляціями та перекрученням фактів.

Кадри порожніх полиць – січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету – англійською мовою. ЄС не загрожує брак продовольства. Її учасники самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції,

– написали в Центрі протидії дезінформації.

Окрім того, у відомстві зазначили, що такими роликами Росія намагається відволікти своїх громадян від кризи власної економіки через санкції: на початку 2022 року інфляція там досягла 16,7%, а до кінця року зросте до 20%.

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