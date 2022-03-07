Россия распространяет фейки о "разработке биологического оружия" в Украине: Минздрав ответил

Кремлевские рупоры продолжают распространять нелепые фейки. Новым "хитом" российской пропаганды стала информация о якобы "военно-биологических программах" в Украине. Конечно, созданных за деньги США.

Министерство здравоохранения опровергло фейкову информацию росСМИ о "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США", и "уничтожении особо опасных патогенов" в Полтавском и Харьковском центрах контроля и профилактики заболеваний.

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В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что на территории Украины нет никаких американских лабораторий.

Все лабораторные способности, которые существуют в Украине, выполняют единую общую цель – индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение, и подпадают под регуляцию международных медико-санитарных правил,

– объяснили в министерстве.

Минздрав также подчеркнул, что в опубликованных документах нет ни одного из особо опасных штаммов, о которых так активно говорят российские пропагандисты.

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