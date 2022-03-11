Россия распространяет информацию о "плановой ликвидации Лукашенко", – белорусский оппозиционер

Беларусь – оккупированная территория вооруженными силами России. Поэтому если Александр Лукашенко не согласится с требованиями Кремля, то ему будет грозить смерть.

В соцсетях даже появляется информация о ликвидации самопровозглашенного президента. Об этом в эфире 24 канала сообщил лидер белорусской оппозиции Павел Латушко.

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"По телеграм-каналам специально распространяют информацию о том, что планирует ликвидацию Лукашенко", – подчеркнул Латушко.

Распространяют фамилии генералов, которые должны ликвидировать Лукашенко

В сети даже сообщают, что якобы в секретариате Совбеза уже определили генералов – назвали фамилии, – которые будут готовы осуществить ликвидацию Лукашенко.

Это один из инструментов угроз, которые создает Кремль. То есть, если ты не согласишься по-доброму, под прессингом, то мы тебе угрожаем смертью,

– сказал оппозиционер.

Он объяснил, что пока такая информация широко не распространяется, однако соответствующие материалы уже есть. "Они появляются не зря", – добавил Латушко.

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