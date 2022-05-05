Россия рассказывает сказки об "окружении Мариуполя", но Соловьев не решился быть там без защиты

Россия продолжает рассказывать о "взятии" Мариуполя. Для красивой картинки оккупанты посылают туда пропагандистов.

Россиянам приходится придумывать мифы, чтобы их внутренняя пропаганда хоть на кого-то опиралась. Об этом рассказал советник Офиса Президента Сергей Лещенко.

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Соловьев не осмелился поехать в Мариуполь без защиты

В оккупированный Мариуполь прибыл топ-пропагандист Владимир Соловьев. Лещенко отметил, что россиянин почему-то не ходит по городу без бронежилета или шлема. Хотя захватчики уже не первую неделю утверждают, мол, все контролируют в этом городе.

Соловьев стоит у комбината Ильича. По его же собственным утверждениям, там вроде бы "все должно быть хорошо". Однако пропагандист не рискнул находиться там без защиты. При том, что его собеседник стоит без шлема.

К слову, сеть вспыхнула шутками, когда украинцы узнали о приезде Соловьева. Они подчеркнули, что оккупанта там встретит Кобзон.

Последние зашквары Соловьева

В начале марта Соловьев проговорился, что не верит в успех россиян. Он знает, что их в любом случае будет ненавидеть и сторониться весь западный мир. Тем более, что пропагандист уже тогда попал под санкции. Он признал, что закончить войну с заявленными целями оккупанты не смогут, это приведет к краху России. Примечательно, что впоследствии этот эфир в Кремле удалили.

Также рупор пропаганды Кремля отреагировал на затопление крейсера "Москва" в Черном море. Он, чуть не плача, сказал, что пришел в бешенство от случившегося. Далее Соловьев заговорил об уязвимых местах судна и "родовых травмах" и отметил, что не понимает, как судно можно было потерять.

В конце апреля российская спецслужба ФСБ обвинила Украину в подготовке покушения на пропагандистов, среди которых якобы был и Соловьев. Служба безопасности Украины подчеркнула, что это очередной фейк.

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