Что там у украинцев

Все политические ток-шоу – об Украине. Все важные политические выступления – об Украине. Украина вытеснила на маргинес всю внутрироссийскую повестку.

Советуем Путин приготовился к долгой войне на два фронта: на что рассчитывает кровавый тиран

Причем их волнуют и интересуют такие детали, которые в Украине известны не всем. Чтобы понять степень шизофрении, представим, что мы инициировали замену гимна с "Ще не вмерли" на "Ой, у лузі червона калина".

Сколько минут пройдет от заявления нашей средней руки политика до официальной позиции Марии Захаровой или Дмитрия Медведева о том, что "это незаконно и песня – фашистская"?

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Анатомия "русского мира"

Это к вопросу великой русской культуры и маленькой украинской. Забери у них Украину, Чайковского, Гоголя с Булгаковым – и Россия рассыплется вдребезги.

Нет никакого "русского мира", как оказалось. Есть лишь силой согнанные народы, приученные к алкоголизму и телевизору.

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