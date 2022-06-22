Что там у украинцев
Советуем Путин приготовился к долгой войне на два фронта: на что рассчитывает кровавый тиран
Причем их волнуют и интересуют такие детали, которые в Украине известны не всем. Чтобы понять степень шизофрении, представим, что мы инициировали замену гимна с "Ще не вмерли" на "Ой, у лузі червона калина".
Сколько минут пройдет от заявления нашей средней руки политика до официальной позиции Марии Захаровой или Дмитрия Медведева о том, что "это незаконно и песня – фашистская"?
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Анатомия "русского мира"
Это к вопросу великой русской культуры и маленькой украинской. Забери у них Украину, Чайковского, Гоголя с Булгаковым – и Россия рассыплется вдребезги.
Нет никакого "русского мира", как оказалось. Есть лишь силой согнанные народы, приученные к алкоголизму и телевизору.
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