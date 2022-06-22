Що там в українців

Усі політичні ток-шоу – про Україну. Усі важливі політичні виступи – про Україну. Україна витіснила на маргінес всю внутрішньоросійську повістку.

Радимо Путін приготувався до довгої війни на два фронти: на що розраховує кривавий тиран

Причому їх хвилюють і цікавлять такі деталі, які в самій Україні відомі не всім. Щоб зрозуміти ступінь шизофренії, уявімо, що ми ініціювали заміну гімну з "Ще не вмерли" на "Ой, у лузі червона калина".

Скільки хвилин мине від заяви нашого середньої руки політика до офіційної позиції Марії Захарової чи Дмітрія Медвєдєва про те, що "ето нєзаконно і пєсня фашистская"?

Цікаве Литва дотепно відповіла на марення Росії про "війну з НАТО"

Анатомія "русского міра"

Це до питання великої російської культури і маленької української. Забери в них Україну, Чайковського, Гоголя з Булгаковим – і Росія розсиплеться на друзки.

Немає ніякого "русского міра", як виявилося. Є лише силою зігнані народи, привчені до алкоголізму і телевізора.

Варте уваги – Байден зробив гучну заяву щодо тривалості війни в Україні: дивіться відео