Экс-сотрудник СБУ рассказал Иван Ступак 24 Каналу, что кремлевский диктатор воспринимает сигналы мировых лидеров относительно возможного уменьшения военной помощи для Украины, как вариант продолжения агрессии. К сожалению, у Путина почти нет финансовых или человеческих ограничений по ведению войны, ведь в России сплошная диктатура.

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Как чувствуют в России войну

Иван Ступак отметил, что в Москве сознательная категория людей, которая начинает строить собственную жизнь, выросла во времена, когда Путин уже был у власти. То есть любые притеснения или диктатура для них уже норма.

Обратите внимание! Россия пока избегает объявления всеобщей мобилизации, используя большие финансовые выплаты для привлечения добровольцев, чтобы не спровоцировать социальное напряжение и протесты. В ГУР отмечают, что Кремль тестировал настроения населения, распространяя слухи о возможной мобилизации, но результат оказался неутешительным.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что в городах России, где хорошо развита экономика, большинство людей считает тех, кто идет воевать на территорию Украины лузерами, не реализованными гражданами.

В Москве зарплата 3 – 4 тысячи евро, поэтому там люди живут очень спокойно и не чувствуют какой-то турбулентности в государстве,

– сказал он.

На окраинах России ситуация совсем другая, ведь там готовы обменивать свою жизнь на деньги.

В отдаленных регионах предлагают больше. Те, кто не пошли за 10 тысяч долларов, когда предлагают 30 – идут, потому что понимают, что даже за 5 лет такую сумму им не заработать,

– отметил Иван Ступак.

Удивительно, однако родные оккупантов готовы продавать своих мужей или сыновей на деньги, чтобы после их смерти на территории Украины, обустроить свою жизнь за полученные выплаты.