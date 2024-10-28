Ексспівробітник СБУ розповів Іван Ступак 24 Каналу, що кремлівський диктатор сприймає сигнали світових лідерів щодо можливого зменшення військової допомоги для України, як варіант продовження агресії. На жаль, у Путіна майже немає фінансових чи людських обмежень щодо ведення війни, адже у Росії суцільна диктатура.

Дивіться також Більше ніяких нових обмежень, якщо КНДР приєднається до війни, – Пентагон про західне озброєння

Як відчувають у Росії війну

Іван Ступак зазначив, що у Москві свідома категорія людей, яка розпочинає будувати власне життя, виросла за часів, коли Путін уже був при владі. Тобто будь-які утиски чи диктатура для них уже норма.

Зверніть увагу! Росія поки уникає оголошення загальної мобілізації, використовуючи великі фінансові виплати для залучення добровольців, аби не спровокувати соціальну напругу та протести. У ГУР зазначають, що Кремль тестував настрої населення, поширюючи чутки про можливу мобілізацію, але результат виявився невтішним.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що у містах Росії, де добре розвинена економіка, більшість людей вважає тих, хто йде воювати на територію України лузерами, не реалізованими громадянами.

У Москві зарплата 3 – 4 тисячі євро, тому там люди живуть дуже спокійно та не відчувають якоїсь турбулентності в державі,

– сказав він.

На окраїнах Росії ситуація зовсім інша, адже там готові обмінювати своє життя на гроші.

У віддалених регіонах пропонують більше. Ті, хто не пішли за 10 тисяч доларів, коли пропонують 30 – йдуть, бо розуміють, що навіть за 5 років таку суму їм не заробити,

– зауважив Іван Ступак.

Дивно, проте рідні окупантів готові продавати своїх чоловіків чи синів за гроші, щоб після їхньої смерті на території Україні, облаштувати своє життя за отримані виплати.