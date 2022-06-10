Точное количество военных он не назвал, но подтвердил, что российские подразделения в Беларуси дислоцируются. Об этом Мотузянык заявил в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

40 крылатых ракет нацелено на Украину, - ОК "Юг" об угрозах с Черного моря

Он также отметил, что Украине по-прежнему угрожают ракетные удары с территории Беларуси.

Что касается российских войск (в Беларуси – 24 канал), сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии России находятся. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые также развернуты на территории Беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории.

– сказал Мотузяник.

Белорусские войска прикрывают участок границы

Александр Мотузяник рассказал, что за последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до 7 батальонов пытаются "прикрывать" участок белорусско-украинской границы. Но он заверил, что это исключительно демонстрационные действия, потому что со стороны Украины никакой угрозы для Беларуси быть не может.

Возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит еще смешнее, чем возможное нападение на территорию России,

– прокомментировал Мотузяник.

В то же время он напомнил, что Беларусь угрожает увеличить численность своих вооруженных сил до 80 тысяч. Но в оборонном ведомстве Украины не видят создания какой-либо мощной группировки в Беларуси в ближайшее время. По словам Мотузяника, это больше демонстрационные действия, основной целью которых является оттянуть наши силы и не допустить их опрокидывание на другие направления.

Последние новости с белорусской границы

На Волынском и Полесском направлениях для охраны границы в Гомельской области Беларусь привлекла подразделения специальной бригады войск МВД.

Ранее сообщалось , что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе, а жителям приграничных регионов запретили посещать леса, мол, чтобы предотвратить возможное разоблачение позиций военной техники.

В МВД предупреждают, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.

К теме есть угроза переброски ДРГ из Беларуси на территорию Волыни: смотрите видео