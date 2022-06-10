Точну кількість військових він не назвав, але підтвердив, що російські підрозділи у Білорусі дислокуються. Про це Мотузяник заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Він також зауважив, що Україні досі загрожують ракетні удари з території Білорусі.

Щодо російських військ (у Білорусі – 24 канал) одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії Росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які також розгорнуті на території Білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території,

– сказав Мотузяник.

Білоруські війська прикривають ділянку кордону

Олександр Мотузяник розповів, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до 7 батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону. Але він запевнив, що це виключно демонстраційні дії, адже з боку України ніякої загрози для Білорусі бути не може.

Можливий напад України на територію Білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії,

– прокоментував Мотузяник.

Водночас він нагадав, що Білорусь погрожує збільшити чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч. Але в оборонному відомстві України не бачать створення якогось потужного угруповання в Білорусі найближчим часом. За словами Мотузяника, це більше демонстраційні дії, основною метою яких є відтягнути наші сили й не допустити їх перекидання на інші напрямки.

Останні новини з білоруського кордону

На Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області Білорусь залучила підрозділи спеціальної бригади військ МВС.

Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях на ротаційній основі, а жителям прикордонних регіонів заборонили відвідувати ліси, мовляв, щоб попередити можливе викриття позицій військової техніки.

У МВС попереджають, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відволікти та відтягнути Збройні Сили України.

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