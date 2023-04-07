Безусловно, размещение ядерных ракет выгодно кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Его цель – зафиксировать контроль над Беларусью, ее фактическую оккупацию. Об этом 24 Каналу сказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка.
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Таким образом, россияне ставят точку: "Все, там наше ядерное оружие, это наша территория". Если зайдут переговоры о мире, они скажут, что Беларусь забирают себе, ведь там размещены их ракеты.
От Путина можно ожидать чего угодно
Как отмечает журналист, логично и рационально применение ядерного оружия не имеет никакого смысла. Это приведет к концу Путина, России и Кремля в считанные дни.
Но мы понимаем, что Путин ведет себя нерационально. Если бы он вел себя рационально, эта война бы не состоялась. От него можно ожидать чего угодно,
– уверяет журналист.
Когда он будет чувствовать, что Украина побеждает, он теряет поддержку, и в России элиты настроены против него – он может выкинуть любой фокус, сделав то, что нормальный человек никогда не сделал бы.
Лукашенко нужен только для оккупации Беларуси
Ранее Вячорка отмечал, что размещение тактического ядерного оружия – это мечта Лукашенко. Однако белорусский диктатор не понимает, что ему никто не позволит им управлять. Он все еще думает, что россияне привезут ему ракеты, он поставит своих людей и все будет контролировать.
Лукашенко не понимает, что это не инструмент в его руках, а затягивающаяся петля на его шее. Он и так на поводке у Путина уже много лет. Сейчас этот поводок становится цепью – без возможности ни дышать, ни двигаться.
– утверждает Франак Вячорка.
Правда, Лукашенко пока этого не осознает. Для Путина он только инструмент контроля и механизм оккупации Беларуси.
"Как только Путину перестанет быть нужен Лукашенко, он просто заменит его на любого другого человека. Но сейчас Лукашенко – самый простой и дешевый инструмент для контроля над Беларусью", – подытожил белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка.
Шойгу заявил о передаче "Искандер" Беларуси
- Россия продолжает терроризировать не только Украину, но и весь цивилизованный мир. Так, агрессор в очередной раз прибег к любимому ядерному шантажу.
- Во вторник, 4 апреля, глава минобороны государства-агрессора заявил, что Александру Лукашенко был передан комплекс "Искандер-М". Как известно, с помощью этой техники можно нанести ядерный удар.
- Сумасшедший также отметил, что на российских полигонах продолжаются учения белорусских военных. Мол, приспешники Лукашенко учатся "защите Беларуси" с помощью этого вооружения от Москвы.