Безумовно, розміщення ядерних ракет вигідно кремлівському диктатору Владіміру Путіну. Його мета – зафіксувати контроль над Білоруссю, її фактичну окупацію. Про це 24 Каналу сказав білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка.

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Таким чином росіяни ставлять крапку: "Все, там наша ядерна зброя, це наша територія". Якщо зайдуть перемовини щодо миру, вони скажуть, що Білорусь забирають собі, адже там розміщені їхні ракети.

Від Путіна можна чекати будь-чого

Як наголошує журналіст, логічно й раціонально застосування ядерної зброї не має жодного сенсу. Це призведе до кінця Путіна, Росії й Кремля у лічені дні.

Але ми розуміємо, що Путін поводиться нераціонально. Якби він поводився раціонально, ця війна б не відбулася. Від нього можна чекати що завгодно,

– запевняє журналіст.

Коли він відчуватиме, що Україна перемагає, він втрачає підтримку, і в Росії еліти налаштовані проти нього – він може викинути будь-який фокус, зробивши те, що нормальна розумна людина ніколи не зробила б.

Лукашенко потрібен лише для окупації Білорусі

Раніше В'ячорка зауважував, що розміщення тактичної ядерної зброї – це мрія Лукашенка. Однак білоруський диктатор не розуміє, що йому ніхто не дозволить нею керувати. Він все ще думає, що росіяни привезуть йому ракети, він поставить своїх людей і усе контролюватиме.

Лукашенко не розуміє, що це не інструмент у його руках, а петля на його шиї, яка затягується. Він і так на повідці в Путіна вже багато років. Зараз цей повідець стає ланцюгом – без можливості ні дихати, ні рухатися,

– стверджує Франак Вячорка.

Щоправда, Лукашенко цього поки не усвідомлює. Для Путіна він лише інструмент контролю та механізм для окупації Білорусі.

"Як тільки Путіну перестане бути потрібним Лукашенко, він просто замінить його на будь-яку іншу людину. Але зараз Лукашенко – найпростіший і найдешевший інструмент для контролю над Білоруссю", – підсумував білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка.

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