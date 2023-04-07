Під час випробувань у березні 2023 року була відпрацьована взаємодія РСЗВ "Шквал" з БпЛА, завданням яких була розвідка та передача координат цілей, повідомляє "Мілітарний". 24 Канал проаналізував, що ж це за "нова" розробка режиму Лукашенка та на що вона здатна.

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Випробування РСЗВ "Шквал": дивіться відео

РСЗВ "Шквал" – характеристики:

запас ходу – 1 000 кілометрів;

1 000 кілометрів; максимальна швидкість пересування – 85 кілометрів на годину;

максимальний кут підйому, що долається – 30 градусів;

екіпаж – 3 + 2 людини;

повна маса бойової машини – 15 050 кілограмів;

15 050 кілограмів; основний калібр – 122 міліметри;

122 міліметри; дальність стрільби – 40 кілометрів;

40 кілометрів; кількість реактивних снарядів – 40;

40; час заряджання – не більше 14 хвилин.



У Білорусі презентували РСЗВ "Шквал" / скриншот з відео Держкомітету ОПК Білорусі

Білоруський "Град"

Білоруси презентують "Шквал" як сучасну зброю. Ця розробка тамтешнього ВАТ "ВОЛАТАВТО" є суттєво покращеним аналогом класичного та звичного усім "Граду" (БМ-21).

Початок робіт над проєктом – квітень 2019 року. Перший дослідний зразок був виготовлений вже в 2020 році, тоді ж і відбувся дебют на виставці "Армія-2020".

Зверніть увагу! В України також є власні модернізації "Граду" – це РСЗВ "Верба", "Берест", "Бастіон-1" і "Бастіон-2" на базі шасі КрАЗ.

Системи РСЗВ "Шквал" оснащені:

гідравлічним приводом наведення направляючих,

автоматичною системою керування вогнем,

системою супутникової навігації,

метеостанцією,

сучасним комплексом зв'язку та передачі даних,

автоматизованою системою наведення для роботи у складі угруповання з отриманням вказування цілі.



РСЗВ "Шквал" / фото volatavto.by

Варіант "Шквалу" з автоматизованою системою має індекс В-50/40А, без неї – В-50/40.

РСЗВ "Шквал" працює на шасі Урал-432007, оснащена системою супутникової навігації та орієнтування "Магеллан". Цікаво, що цей португальський мореплавець помер на половині власної навколосвітньої подорожі і був похований на Філіппінах, під час експедиції загинули 4 з кораблів і близько 60% екіпажу, а тому неймінг не дуже вдалий. Також РСЗВ оснащений автоматизованою системою наведення, що здатна вести самостійну бойову роботу по цілях з відомими координатами.

Не всі підприємства – власники ліцензії на виготовлення радянських реактивних установок – змогли освоїти їхнє виробництво через складність отримання направляючих труб. А ми змогли це зробити. Ми не просто відтворили радянську технологію, а створили свою оригінальну конструкцію з меншою кількістю зварних швів та з якіснішого матеріалу,

– заступник директора з розвитку та нових розробок ВАТ "ВОЛАТАВТО" Дмітрій Короткевич нахвалює "Шквал" на зброярській виставці MILEX-2021.

"Шквал" здатен використовувати всю лінійку боєприпасів, які застосовують різні модифікації РСЗВ "Град". Основними ж є 122-міліметрові реактивні снаряди, модернізовані на "Заводі точної електромеханіки" ОПК Білорусі.



РСЗВ "Шквал" / фото volatavto.by

Чим "Шквал" кращий за "Град"

На підставі випробувань білоруські інженери стверджують, що їхня розробка значна краща за радянський "Град".

Основні переваги:

покращена точність;

відсутність необхідності розгортання метеопоста батареї дивізіону;

скорочення часу розрахунку установок для стрільби реактивними снарядами;

скорочення інтервалу обліку метеорологічних та балістичних умов стрілянини (нині 15 хвилин);

підвищення точності вимірювання температури реактивними снарядами;

підвищення точності вимірювання метеорологічних умов стрільби реактивними снарядами;

скорочення часу готовності до стрільби за рахунок автоматизації процесів, а також підготовки та стрільби реактивними снарядами.

Важливо розуміти! Попри всі покращення слід пам'ятати, що це тупцювання на місці та експлуатація старих ідей. Натомість "Шквал" в жодне порівняння не йде з американською РСЗВ HIMARS – і це головне.

Перспективи бойового використання

На зброярській виставці MILEX-2021 білоруси хизувалися "Шквалом" і розповідали, що робили його лише для африканського ринку, власне, вимога залишити шасі Урал-4320 надійшла саме від африканців.



РСЗВ "Шквал" / фото volatavto.by

Нині ж кон'юнктура змінилася й продати "Шквал" на чорний континент буде не так просто. Натомість співагресори-росіяни з радістю заберуть собі все, що зроблять білоруси. Інша справа, що наразі самі білоруси рапортують, що "Шквал" – це дослідний зразок, а це означає, що наразі таких машин не може бути в значній кількості. Ба більше, має пройти ще кілька випробувань перед тим, як "Шквал" візьмуть офіційно на озброєння. Це не близька перспектива.

Нині через санкції можливість випуску такої зброї обмежена. Нехай "залізо" з направляючими трубами – це питомі білоруські вироби, але електроніка – ні. Яким буває білоруський ноутбук, нам показував сам Лукашенко. Таким чином застосування "Шквалу" у війні проти України наразі є сумнівним – співагресори просто не встигнуть це зробити.