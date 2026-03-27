Новые вызовы для украинской ПВО: экс-сотрудник СБУ ответил, что может готовить Россия

Россия модернизирует и накапливает беспилотники, создавая образцы, которые превышают возможности украинских дронов-перехватчиков. В то же время Украина столкнулась с дефицитом ракет Patriot, поскольку большинство производства направляют на Ближний Восток.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что может помочь переориентация на европейскую систему SAMP/T и сосредоточение на уничтожении производственных комплексов российской баллистики вместо перехвата каждой ракеты.

Новые дроны России: сможет ли Украина ответить?

Россия разработала дроны-ракеты, нечто среднее между дроном и крылатой ракетой, со скоростью 500 – 600 километров в час, что является опасным для Украины, ведь украинские дроны-перехватчики развивают скорость лишь 250 – 300 километров в час.

Наши дроны-перехватчики могут стать неактуальными, если россияне полностью перейдут на эту систему. И нам придется разрабатывать что-то новое с усиленным двигателем и батареей. Надеюсь, что россияне не смогут массово производить эту технологию, потому что она значительно дороже,

– объяснил Ступак.

Однако технические и финансовые возможности России сейчас достаточны. По разным оценкам, она получает от 1,2 до 6,5 миллиарда долларов дохода в месяц, что позволяет масштабировать производство реактивных дронов.

Как Украина может компенсировать дефицит ракет к системам ПВО?

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что недавно во время атаки врага 7 ракет "Искандер" и С-400, которые атаковали Украину, не удалось сбить.

По мнению эксперта, проблема заключается не только в дефиците ракет для систем ПВО в Украине, но и в неспособности производства компенсировать темп их расходования. Кроме того, на сбивание влияет и ограниченная зона покрытия систем ПВО на конкретных территориях.

Системы ПВО не стоят на каждом дворе и не могут перекрыть всю Украину – они защищают конкретные места и локации. Ракет для них становится все меньше, а производство ориентировано на нужды Израиля, Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива. Сколько из этого достается Украине – неизвестно. Проблема распределения ракет – это политический вопрос об очередности поставок,

– объяснил Ступак.

Эксперт считает, что есть 2 решения: первое – европейская система SAMP/T, разработана французами и итальянцами для перехвата баллистических ракет может стать альтернативой американской системе. Второе – Украина атакует российские производственные комплексы для создания баллистических ракет вместо того, чтобы перехватывать каждую ракету, что приведет к определенному балансу.

