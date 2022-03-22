Россия стягивает военную технику в Гомельскую область. Это недалеко от границы с Черниговской областью.

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Новые военные палатки и оборудование появились в поселке Дублин в Гомельской области. Россияне разместили там боевую технику.

Поселок, где Россия размещает технику, расположен в менее чем 30 километрах от украинской границы.

Россия стягивает технику в Гомельскую область / Фото с твиттера Джека Детча

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