Россия стягивает военную технику в Гомельскую область. Это недалеко от границы с Черниговской областью.
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Новые военные палатки и оборудование появились в поселке Дублин в Гомельской области. Россияне разместили там боевую технику.
Поселок, где Россия размещает технику, расположен в менее чем 30 километрах от украинской границы.
Россия стягивает технику в Гомельскую область / Фото с твиттера Джека Детча
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