Росія стягує військову техніку в Гомельську область. Це неподалік від кордону з Чернігівською областю.
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Нові військові намети та обладнання з'явилися у селищі Дублін в Гомельській області. Росіяни розмістили там бойову техніку.
Селище, де Росія розміщує техніку, розташоване за менш ніж 30 кілометрів від українського кордону.
Росія стягує техніку в Гомельську область / Фото з твітеру Джека Детча
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