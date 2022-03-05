Россия развернула штаб ЧВК "Вагнера" и вербует наемников с боевым опытом

Украинские ВСУ продолжают успешно отражать нападение российских оккупантов. Те, в свою очередь, теряют резервы и начали привлекать наемников из частных компаний.

Речь идет о ЧВК "Вагнера". Штаб компании развернули в российском городе Ростове.

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Что говорят в ВСУ

В Генштабе располагают информацией, что с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний. Вербуют личный состав, у которого есть опыт прохождения военной службы.

Речь идет о подразделениях специального назначения и соответствующей подготовки. Да, в Ростове-на-Дону развернули целый штаб.

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