Такой мыслью поделился с 24 Каналом медиаэксперт, политический консультант Алексей Ковжун. Он отметил, что у России есть разветвленная сеть "лидеров мнений", "активистов", "экспертов", которые провозглашают пропагандистские тезисы из российских темников.

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Требуется убедительный контент

При том, что россиянам удалось разжечь конфликт на Ближнем Востоке, не все их попытки приносят результат. В то же время они обладают безграничным ресурсом.

Россияне пытались зажечь Косово, когда пошли по "старым ранам" мира, где есть точки напряжения. Медиаэксперт напомнил, что именно в Косово были арестованы россияне, являвшиеся бойцами ЧВК "Вагнера". Однако России не удалось взбудоражить этот конфликт.

Можно проследить, как многие из "политических активистов" работают по российским темникам. Они провозглашают одинаковые тезисы, из которых следует, что Украина с одной стороны якобы "нацистское государство", а с другой – "коррумпированное". Хотя в действительности это очень странно сочетается. Однако это не останавливает россиян, как и тех людей, которые они "подкармливают",

– отметил политический консультант.

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Также он обратил внимание на то, что во время конфликта на Ближнем Востоке израильские солдаты начали танцевать так же, как и украинские.

В частности, есть видео с танцами под украинскую песню "Ты же меня обманула". Они начинают понимать, что мы на самом деле на одной стороне. У нас совершенно разные войны, но враг один – "ось зла",

– заметил медиаэксперт.

Как показывает практика последних лет, бороться с пропагандой с помощью контрпропаганды нет смысла.

"Единственное, что работает – изготовление собственного контента в большом количестве и создание его ярким, интересным и убедительным", – отметил Алексей Ковжун.

К каким методам прибегает российская пропаганда