Такою думкою поділився з 24 Каналом медіаексперт, політичний консультант Олексій Ковжун. Він зазначив, що Росія має розгалужену мережу "лідерів думок", "активістів", "експертів", які проголошують пропагандистські тези з російських темників.

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Потрібен переконливий контент

При тому, що росіянам вдалося розпалити конфлікт на Близькому Сході, не всі їхні спроби приносять результат. Водночас вони мають безмежний ресурс.

Росіяни намагалися запалити Косово, коли пішли по "старим ранам" світу, де є точки напруги. Медіаексперт нагадав, що саме в Косово були заарештовані росіяни, що були бійцями ПВК "Вагнера". Однак Росії не вдалося розбурхати цей конфлікт.

Можна простежити, як багато хто з "політичних активістів" працює по російських темниках. Вони проголошують однакові тези, з яких виходить, що Україна з одного боку буцімто "нацистська держава", а з іншого – "корумпована". Хоча насправді це дуже дивно поєднується. Проте це не зупиняє росіян, як і тих людей, який вони "підгодовують",

– відзначив політичний консультант.

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Також він звернув увагу на те, що під час конфлікту на Близькому Сході, ізраїльські солдати почали танцювати так само як і українські.

Зокрема є відео з танцями під українську пісню "Ти ж мене підманула". Вони починають розуміти, що насправді ми на одному боці. У нас абсолютно різні війни, але ворог один – "вісь зла",

– зауважив медіаексперт.

Як демонструє практика останніх років, боротися з пропагандою за допомогою контрпропаганди, немає сенсу.

"Єдине, що працює – виготовлення власного контенту у великій кількості та створення його яскравим, цікавим та переконливим", – наголосив Олексій Ковжун.

До яких методів вдається російська пропаганда