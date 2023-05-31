Річ у тім, що Сербія не є однорідною. Влада намагається балансувати. Так, Белград відстоює своє право на Косово, не готовий визнавати незалежність республіки, проте йде на якісь компроміси, що пропонує ЄС як посередник. Про це 24 Каналу сказала редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталя Іщенко.

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Без Москви не обійшлося

Водночас є багато маргінальних груп, які налаштовані дуже радикально. У деяких моментів вони вступають у відкритий конфлікт з офіційною сербською владою. Нещодавно група намагалася прорвати кордон між Сербією та Косово, влаштувати якийсь безлад, силове протистояння. Відбулася бійка з сербськими поліціянтами на пункті пропуску.

Ці молодики мали шеврони групи "Вагнера", яка має своє представництво у Сербії. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію в Косово,

– акцентувала Іщенко.

Що ж до останньої сутички, частина протестувальників діяла не як представники Белграда, а як самостійна радикальна група.

На тих машинах, які вони не хотіли віддавати косовській поліції, вони намалювали не тільки символи сербських націоналістів, але й російські літери Z, щоб продемонструвати, що вони підтримують Росію,

– зауважила журналістка.

Зазначається, що сербські сили, які діють на півночі Косова, безпосередньо підтримуються Москвою. Раніше вже були прямі докази цього.

"В одному з епізодів таких протистоянь, коли серби нібито робили барикади, щоб не пропустити поліцію Косова на північ, вона затримала на одній з них представника російської дипломатії. Він допомагав місцевим сербам облаштовувати ці барикади", – розповіла Наталя Іщенко.

Безпосередньо дипломат займався підбурюванням протистояння, і це було доведено. Цього росіянина вислали зі скандалом.

"За всіма неформальними відомостями, Москва напряму співпрацює з сербськими радикалами, щоб дестабілізувати ситуацію", – констатувала редакторка порталу "Балканський оглядач".

До слова, Алєксандр Вучич намагається цьому якось завадити. Дещо виходить, проте точкові прояви все одно спостерігаються.

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