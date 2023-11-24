Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, підйом правих сил у Європі є наслідком багаторічної програми Кремля, спрямованої на дестабілізацію західних країн.

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Як Росія сприяє приходу ультраправих

Одним із найнаочніших прикладів російської дестабілізації у Європі є криза на фінському кордоні. Росія відправляє туди пакистанських та афганських мігрантів, які мають "штурмувати Гельсінкі". Аналогічна ситуація відбувається і на польському кордоні ще з 2021 року.

"Це абсолютно зрозумілий процес. Різкий поворот "вправо" (у Європі – 24 Канал) очевидний, і в це доволі системно вкладалася Росія (протягом багатьох років – 24 Канал)", – зазначив радник ОПУ.

Заможні країни Європи тривалий час працювали над тим, щоб побудувати мультикультурне суспільство, в якому емігранти допомагатимуть їм у подоланні дефіциту робочої сили. Але Путін навчився використовувати це для тиску на західні демократії, вважаючи, що в таких умовах класичні інтелігентні політики програватимуть харизматичним і жорстким партіям.

"Війна в Україні спровокувала багато хаосу у різних регіонах. Ці хаоси провокують, зокрема, й міграцію. А на що тиснутимуть мігранти? На найбільш впорядковані країни, де є гроші та робочі місця. Вони у ці країни не приходять, щоб асимілюватися. Ті, хто приходить на територію заможних країн, ненавидять ці країни. Тому що вважають, що вони винні, що вони мають в них працювати, а не навпаки", – висловився Подоляк.

Як запобігти прагненням Кремля

Путін прекрасно розуміє поширеність антимігрантських настроїв у Європі й хоче, щоб вони стали ще сильнішими. Цими ж настроями користаються харизматичні ультраправі політики, що обіцяють заборонити в'їзд мігрантів і збільшити фінансування на особисті потреби громадян коштом інших витрат. Зокрема, й коштом підтримки України у війні з Росією.

"Якщо Путін і надалі продовжуватиме війну в Україні, до влади у Європі все частіше й частіше приходитимуть ультраправі, які орієнтуються на єдину нацистську державу в сьогоднішньому світі – Росію", – переконаний радник ОПУ.

Михайло Подоляк про вплив Росії на підйом радикалів у Європі: дивіться відео

На його думку, що довше триватиме війна в Україні, то більше існуватиме ризиків до суттєвого "поправіння" європейської політики. І це може призвести до трагедій, тому що після перемоги ультраправі зазвичай впроваджують авторитарні моделі управління державою, а також посилюють конфлікти зі своїми сусідами.

Тому європейцям варто усвідомити, що коли вони сьогодні інвестують в Україну – вони інвестують у свою безпеку. Коли ми виграємо війну в Росії, це дозволить перебудувати безпекову систему, суттєво зменшити міграційний тиск на європейські країни, суттєво знизити ескалацію в інших конфліктних регіонах, а також суттєво зменшити впливи спекулятивної пропаганди, ключовим донором якої є Росія,

– зазначив Подоляк.

Після перемоги України Європа отримає певний проміжок часу для того, щоб провести в себе внутрішню дискусію і встановити нові правила, які унеможливлять подібні кризи. А ультраправі маргіналізуються.

ЄС продовжує допомагати Україні, попри труднощі