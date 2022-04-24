Россия с начала войны использовала около 70% своих высокоточных ракет – Bellingcat

Россия с начала вторжения в Украину использовала уже около 70% своего арсенала высокоточных ракет. В то же время не так много осталось тех, кто может управлять этими ракетами.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Грозев сказал, что у россиян остается около 30% того, с чем они начали войну.

Здесь еще есть вопросы: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, умеющий направлять эти ракеты, тоже ограничен. Наша разведка указывает, что это около 30 – 40 человек. Ведь Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но и на обнаружение людей, которые могут программировать эти ракеты.

– заметил журналист-расследователь.

Удастся ли россиянам захватить Мариуполь

Комментируя попытки России захватить Мариуполь, журналист отметил, что даже если битва за Мариуполь сейчас будет тактически проиграна, это не означает поражение в битве. Поскольку причина невозможности удержать Мариуполь – отсутствие оружия, а не отсутствие армии или мотивации.

"На сегодняшний день время работает на Украину, ведь еженедельно осуществляются поставки высокоточного вооружения, и то, что Украина не могла сделать неделю назад, скорее всего, будет возможно через 2 – 3 недели", – считает Грозев.

Он добавил, что на данном этапе 19 стран готовы предоставить высокотехнологичное оружие Украине, что дает основания для надежды.

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