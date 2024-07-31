Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 каналу, что недооценивать врага опасно, однако россияне на временно оккупированных территориях очень нервничают. Все чаще раздаются взрывы в Донецке и его окрестностях.

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Россияне используют все средства обороны

Селезнев отметил, что на территории Донецкой области есть много военных объектов, которые Силы обороны, с начала 2022 года, начали регулярно атаковать. ВСУ применяют дроны и ракеты.

Россияне очень напуганы из-за этого, поэтому привлекают все свои силы и средства, которые размещены в районе Донецка. Противник пытается сбивать все, что находится в этом воздушном пространстве,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что иногда под ракетные удары россиян попадает и их авиационная техника, в частности говорится и о вертолете Ми-8.

Регулярные атаки Сил обороны вокруг временно оккупированного Донецка наносят оккупантам значительный ущерб. По словам Владислава Селезнева, противник теряет личный состав, бронетехнику, команды пункта управления и связи, а также элементы критической инфраструктуры.

"В рамках превентивной деятельности Силы обороны Украины разрушают все вражеские планы по активизации наступательных действий", – отметил он.