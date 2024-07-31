Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що недооцінювати ворога небезпечно, однак росіяни на тимчасово окупованих територіях дуже нервують. Все частіше лунають вибухи у Донецьку та його околицях.

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Росіяни використовують всі засоби оборони

Селезньов зазначив, що на території Донецької області є багато військових об'єктів, які Сили оборони, від початку 2022 року, почали регулярно атакувати. ЗСУ застосовують дрони та ракети.

Росіяни дуже налякані через це, тому залучають усі свої сили та засоби, які розміщені в районі Донецька. Противник намагається збивати все, що перебуває в цьому повітряному просторі,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що іноді під ракетні удари росіян потрапляє і їхня авіаційна техніка, зокрема мовиться і про гелікоптер Мі-8.

Регулярні атаки Сил оборони довкола тимчасово окупованого Донецька завдають окупантам значних збитків. За словами Владислава Селезньова, противник втрачає особовий склад, бронетехніку, команди пункту управління та зв'язку, а також елементи критичної інфраструктури.

"У рамках превентивної діяльності Сили оборони України руйнують усі ворожі плани щодо активізації наступальних дій", – зауважив він.