Спасатели написали, что в результате вражеского обстрела пострадали люди. В поселке вспыхнули пожары, есть значительные повреждения.
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Что известно об атаке россиян по Золочеву
Начальник Главного управления полиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал, что россияне атаковали Золочев ориентировочно в 2:30 6 мая.
Обломочные ранения и минно-взрывные травмы получила гражданская женщина 1964 года рождения и двое полицейских, которые находились на дежурстве в отделении полиции,
– рассказали в полиции.
Руководитель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко рассказал Суспильному, что враги повредили:
- здание Детско-юношеской спортивной школы,
- поселковый совет,
- отдел полиции,
- дом детской юношеской школы,
- дом культуры и управление социальной защиты,
- суд и, предварительно, 10 частных домов.
Кроме того, Россия прямым попаданием уничтожила котельную Детско-юношеской спортивной школы и два частных дома.
К сожалению, есть трое раненых. В частности, осколочные ранения и контузии у женщины и двух полицейских.
Последствия атаки на Золочев Харьковской области
Утром 6 мая спасатели уточнили, что враги авиабомбами попали по центральной части поселка.
Произошло 2 пожара – горел жилой дом и здание котельной. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным в результате обстрела пострадала женщина,
– объяснили в ГСЧС.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что у раненой 59-летней женщины осколочные ранения и контузии.
Россияне на Харьковщине уничтожили целую улицу
- Российские захватчики в ночь на 6 мая атаковали село Моначиновка Купянского района Харьковской области. Враги сбросили на село фугасную авиабомбу, которая весит полторы тонны.
- Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов написал, что в селе осталось не более 100 человек и ни одного военного.
- Однако взрыв был такой мощности, что уничтожил целую улицу.