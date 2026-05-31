"Бог им судья": россияне сбросили взрывчатку на культовую церковь в Закитном

30 мая оккупанты ударили по Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Закитное Донецкой области. Возник сильный пожар, который полностью уничтожил религиозное сооружение.

Для обстрела россияне использовали БПЛА, с которого сбросили на церковь боеприпас с зажигательной смесью. Именно такое оружие враг применяет для поражения блиндажей и деревянных зданий. Об этом рассказали в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как оккупанты уничтожили церковь в Закитном?

Капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Иерей Ярослав рассказал, что надеялся увидеть церковь в Закитном невредимой даже после оккупации и вернуться в нее после освобождения села украинскими военными. Однако храм был уничтожен россиянами.

По словам капеллана, эта церковь была для него особенной, ведь он лично проводил там богослужения еще до того, как населенный пункт оказался на линии фронта.

Пламя охватило церковь в Закитном после российского удара

К слову, это уже второй раз в истории Закитного уничтожают местный храм. Впервые церковь пострадала во время антирелигиозной кампании советской власти в 1930-х годах. Современное здание возвели в 2009 – 2010 годах, а освятили его 31 июля 2010 года.

Напомним, что в результате российских обстрелов подвергся разрушениям храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Новоэкономичное, что в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения (до февраля 2026 года) в Украине было зафиксировано по меньшей мере 742 случая разрушения или повреждения религиозных сооружений. Из них около 200 церквей и молитвенных домов были полностью уничтожены в результате российских обстрелов и боевых действий.