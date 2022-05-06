Именно наличие ядерного оружия позволяет России так нагло вести себя на международной арене. Ведь немногие захотят встревать в военный конфликт со страной, имеющей такой ядерный запас вооружения.

В то же время Все хотели надрать зад России, но никто не отважился, а у нас не было выбора, – Кулеба

И именно ядерное оружие как главный козырь может использовать Россия, чтобы не отвечать за военные преступления, которые его оккупанты совершили в Украине. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на виртуальном мероприятии, проведенном институтом политики Chatham House для обсуждения войны.

"Россия считает, что их ответственность можно отложить на десятилетия. И что они не будут отвечать за военные преступления, потому что обладают силой ядерного государства. И этот ядерный шантаж продлится еще десятилетие", – заявил Владимир Зеленский.

Пропагандисты готовят "ядерный удар"

Однако под угрозу ядерного удара попадает не только Украина. Зеленский напомнил, как недавно российские пропагандисты в эфире одного из телеканалов демонстрировали, сколько времени нужно ракетам с ядерными боеголовками, чтобы долететь до европейских столиц – Берлина, Парижа и Лондона.

Кроме того, российская армия в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника. Эти ракеты могут нести ядерное оружие. А Калининград – анклав, со всех сторон окруженный странами ЕС и НАТО.

При этом Россия не впервые делает шаги для устрашения всего мира ядерным оружием. Ведь Россия имеет один из самых больших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения. Еще в первые дни войны против Украины российский президент Владимир Путин отдал приказ привести в боевую готовность ядерное оружие.

Военные преступления России против Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что российская армия совершила более 9800 военных преступлений за 70 дней войны.

При этом это только данные, о которых известно, и которые зафиксированы. Есть ведь проблема с временно оккупированными территориями. Среди таких – Мариуполь, где за время российской оккупации погибли более 20 тысяч гражданских людей, а город был почти полностью уничтожен.

Смотрите видео о том, как из-за Путина ожидается новая гонка ядерного вооружения