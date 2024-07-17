Так, за минувшие сутки оккупанты совершили 3 штурма на Ореховском направлении и 1 – на левом берегу Днепра. Однако враг понес потери и отошел на исходные позиции.

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Где пытался штурмовать враг

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытался атаковать в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Кроме этого, на Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей. Это село в Олешковской общине Херсонской области. То есть на левом берегу Днепра.

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций,

– добавили Силы обороны Юга.

Отметим, что в целом за прошедшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений.