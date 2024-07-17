За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. В Генштабе рассказали об обстановке на всех направлениях.

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Карта боевых действий 17 июля

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении враг атаковал 9 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне тоже атаковали 9 раз неподалеку Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 7 раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 6 штурмов наших позиций неподалеку Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери врага на фронте

17 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".

Всего за прошедшие сутки враг потерял еще 1 110 человек личного состава. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 9 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 9 единиц специальной техники врага.