Российские войска пытаются продвигаться вперед, непрерывно обстреливая позиции Сил обороны и дома мирных украинцев. Бои идут по всей линии фронта, однако самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. В Генштабе рассказали об обстановке на всех направлениях.
17 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".
Всего за прошедшие сутки враг потерял еще 1 110 человек личного состава. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 9 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 9 единиц специальной техники врага.