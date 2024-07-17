06:32, 17 июля

Венгерский премьер подчеркнул, что может с уверенностью сказали, что сразу после победы на выборах Дональд Трамп не будет ждать до своей инаугурации, а сразу будет готов выступить в роли мирного посредника.

Он имеет для этого детальные и обоснованные планы,

– сказал Орбан.

В то же время глава венгерского правительства отметил, что в случае победы Трампа на выборах финансовые отношения между ЕС и США по поддержке Украины изменятся.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", – добавил он.