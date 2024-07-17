О главных событиях дня по состоянию на 17 июля, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.
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Орбан рассказал о своей встрече с Трампом
Венгерский премьер подчеркнул, что может с уверенностью сказали, что сразу после победы на выборах Дональд Трамп не будет ждать до своей инаугурации, а сразу будет готов выступить в роли мирного посредника.
Он имеет для этого детальные и обоснованные планы,
– сказал Орбан.
В то же время глава венгерского правительства отметил, что в случае победы Трампа на выборах финансовые отношения между ЕС и США по поддержке Украины изменятся.
"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", – добавил он.
В Пентагоне высказались об эксплуатации F-16 Украиной
Представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16, когда те поступят в наше государство. Американский генерал отметил, что украинская армия сможет эксплуатировать эти самолеты в пределах своей суверенной территории.
То есть, по словам Райдера, наше государство сможет наносить удары F-16 и по временно оккупированным территориям. В то же время ситуация с ударами этими самолетами по России сложнее.
Полиция застрелила подозрительного мужчину в нескольких километрах от Трампа
В американском Милуоки в штате Висконсин полицейский 16 июля застрелил мужчину, который вызвал у него подозрение. Это произошло, когда в городе проходил съезд Республиканской партии США.
В Минобороны Румынии опровергли российские фейки о F-16 в Украине
Российская пропаганда уже написала, что якобы была серия полетов F-16 над Одесской областью. По данным россиян, самолеты уже взлетали с румынских аэродромов.
Хотя 10 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые F-16 из Дании и Нидерландов сейчас "на пути в Украину", однако в румынском Минобороны 16 июля опровергли заявили россиян о якобы присутствии самолетов.
Сообщаем о новой попытке дезинформации пропагандистскими каналами, связанными с Россией, по серии полетов, которые на прошлой неделе выполняли самолеты F-16 в воздушном пространстве Украины в районе Одесской области. Так называемые "источники", неизвестные в заметке на российской платформе телеграмм, утверждают, что самолеты F-16 будут взлетать с румынских аэродромов,
– заявили в министерстве обороны Румынии.
Там объяснили, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".
Румынское министерство отметило, что самолеты F-16 Военно-воздушных сил Румынии выполняют учебные и миссии воздушной полиции:
- исключительно в национальном воздушном пространстве,
- строго соблюдая правила, установленных международным законодательством.