06:32, 17 липня

Угорський прем'єр наголосив, що може з упевненістю сказали, що відразу після перемоги на виборах Дональд Трамп не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника.

Він має для цього детальні та обґрунтовані плани,

– сказав Орбан.

Водночас глава угорського уряду наголосив, що в разі перемоги Трампа на виборах фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", – додав він.