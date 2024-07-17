Про головні події дня станом на 17 липня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Орбан розповів про свою зустріч із Трампом
Угорський прем'єр наголосив, що може з упевненістю сказали, що відразу після перемоги на виборах Дональд Трамп не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника.
Він має для цього детальні та обґрунтовані плани,
– сказав Орбан.
Водночас глава угорського уряду наголосив, що в разі перемоги Трампа на виборах фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.
"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", – додав він.
У Пентагоні висловилися про експлуатацію F-16 Україною
Речник Пентагону Пет Райдер висловився стосовно експлуатації літаків F-16, коли ті надійдуть в нашу державу. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе експлуатувати ці літаки у межах своєї суверенної території.
Тобто, за словами Райдера, наша держава зможе завдавати ударів F-16 і по тимчасово окупованих територіях. Водночас ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою.
Поліція застрелила підозрілого чоловіка за кілька кілометрів від Трампа
В американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США.
У Міноборони Румунії заперечили російські фейки про F-16 в Україні
Російська пропаганда вже написала, що нібито була серія польотів F-16 над Одеською областю. За даними росіян, літаки вже злітали з румунських аеродромів.
Хоч 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші F-16 із Данії та Нідерландів зараз "на шляху до України", проте в румунському Міноборони 16 липня спростували заявили росіян про нібито присутність літаків.
Повідомляємо про нову спробу дезінформації пропагандистськими каналами, пов'язаними з Росією, щодо серії польотів, які минулого тижня виконували літаки F-16 у повітряному просторі України в районі Одеської області. Так звані "джерела", невідомі в дописі на російській платформі телеграм, стверджують, що літаки F-16 будуть злітати з румунських аеродромів,
– заявили в міністерстві оборони Румунії.
Там пояснили, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".
Румунське міністерство зазначило, що літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії виконують навчальні та місії повітряної поліції:
- виключно в національному повітряному просторі,
- суворо дотримуючись правил, встановлених міжнародним законодавством.