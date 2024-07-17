Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли про обстановку на всіх напрямках.

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Карта бойових дій 17 липня

Втрати ворога на фронті

17 липня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК "Бук".

Загалом за минулу добу ворог втратив ще 1 110 особового складу. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 9 одиниць спеціальної техніки ворога.