Російські війська продовжують просуватися вперед, обстрілюючи позиції Сили оборони та мирних українців.
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
Українські війська завдали значних втрат ворогові: 1110 осіб, 11 танків, 9 БМП, 43 артилерійські системи та інше озброєння.
Карта фронту 17 липня / Колаж 24 Каналу
Російські війська намагаються просуватися вперед, безперервно обстрілюючи позиції Сил оборони та домівки мирних українців. Бої точаться по всій лінії фронту, однак найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли про обстановку на всіх напрямках.
17 липня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК "Бук".
Загалом за минулу добу ворог втратив ще 1 110 особового складу. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 9 одиниць спеціальної техніки ворога.