Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли про обстановку на всіх напрямках.

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Карта бойових дій 17 липня

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 9 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни теж атакували 9 разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 7 разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилася. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога на фронті

17 липня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК "Бук".

Загалом за минулу добу ворог втратив ще 1 110 особового складу. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 9 одиниць спеціальної техніки ворога.