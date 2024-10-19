Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. У ISW рассказали об актуальной ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на 18 октября.

Смотрите также Ресурсы КНДР: чем еще, кроме живой силы и боеприпасов, Ким Чен Ын помогает России

Украинская операция в Курской области

По данным ISW российские войска продвинулись на запад от Малой Локни, что к северу от Суджи. По информации российских милиблогеров, украинские защитники могли отойти от Зеленого Пути и Плехового. Соответственно вражеские войска могли войти в Плехово.



Пропагандисты пишут также о продвижении оккупантов на юго-восток от Коренево у Зеленого Пути и Дарино; на восток от Коренево у Кремневого и в Ольговке; на северо-восток от Суджи в Черкасском Поречье, Михайловке, Мартыновке; на север от Суджи у Малой Локни; на восток от Суджи у Агронома; и на юго-восток от Суджи в районе Плехова и Фанасеевки. Вместе с тем, ISW не нашел визуального подтверждения этих российских заявлений.

18 октября продолжались бои в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Бои на Харьковщине

Главные усилия россиян здесь направлены, чтобы отбросить украинские войска от границы с Белгородской областью. И 17, и 18 октября, враг продолжал штурмовые действия возле Волчанска и Старицы. Подтвержденных изменений линии фронта не было, как и того, чтобы россияне якобы зашли в центр Волчанска.



Боевые действия в Луганской области и в Донецкой области

Российские силы недавно продвинулись вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 октября, показывают, что российские силы продвинулись в центральную и северную Кругляковку (к югу от Купянска) и в лесной массив к западу от Дибровы.

Обратите внимание! В отличие от информации ISW, ГУР МО заявило об освобождении Кругляковки от оккупантов. Операция длилась несколько дней и в результате в плену оказались несколько врагов.

Российские милитарные блогеры утверждали о продвижении на запад от Сватово и на юго-восток от Купянска. Задекларированные продвижения врага у Невского не были визуально подтверждены.

18 октября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, однако это не привело к изменению линии фронта. Наступательные операции также продолжались к северу от Часового Яра в районе Григорьевки и Миньковки, на восток от Часового Яра в районе Ивановского и на юг от Часового Яра в районе Ступочек.

Россияне продолжали наступательные действия возле Торецка. Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что небольшие российские штурмовые группы атакуют Торецк, но им трудно закрепиться в этом населенном пункте.

Оккупанты продолжили наступление на восток и юго-восток от Покровска, однако ни к каким успехам это не привело. Однако россиянам удалось продвинуться возле Курахово. Говорится об улучшении позиций у Максимильяновки. Никаких подтверждений того, что армия России находится в окрестностях Курахово нет.

Ситуация на Юге

Российские войска 17 и 18 октября продолжали наземные атаки к северу от Роботино Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. По словам представителя Нацгвардии Руслана Музычука, враг ведет здесь бои малой интенсивности.



На Херсонщине подтвержденных наступательных действий не было. Вероятно, противник готовится к штурму островов в дельте Днепра.