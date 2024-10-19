Про це мовиться у звіті американського Інституту вивчення війни. У ISW розповіли про актуальну ситуацію на усіх напрямках фронту станом на 18 жовтня.

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Українська операція в Курській області

За даними ISW російські війська просунулись на захід від Малої Локні, що на північ від Суджі. За інформацією російських міліблогерів, українські захисники могли відійти від Плехового. Відповідно ворожі війська могли увійти у Плехово.



Пропагандисти пишуть також про просування окупантів на південний схід від Коренево та Дарино; на схід від Коренево біля Крем'яного і в Ольговці; на північний схід від Суджі в Черкаському Поріччі, Михайлівці, Мартинівці; на північ від Суджі біля Малої Локні; на схід від Суджі біля Агронома; і на південний схід від Суджі в районі Плехова і Фанасіївки. Разом з тим, ISW не знайшов візуального підтвердження цих російських заяв.

18 жовтня тривали бої в Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бої на Харківщині

Головні зусилля росіян тут направлені, аби відкинути українські війська від кордону з Бєлгородською областю. І 17, і 18 жовтня, ворог продовжував штурмові дії біля Вовчанська і Стариці. Підтверджених змін лінії фронту не було, як і того, щоб росіяни начебто зайшли у центр Вовчанська.



Бойові дії у Луганській області та на Донеччині

Російські сили нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 жовтня, показують, що російські сили просунулися в центральну та північну Кругляківку (на південь від Куп’янська) і в лісовий масив на захід від Діброви.

Зверніть увагу! На відміну від інформації ISW, ГУР МО заявило про звільнення Кругляківки від окупантів. Операція тривала кілька днів і у результаті у полоні опинились кілька ворогів.

Російські мілітарні блогери стверджували про просування на захід від Сватового та на південний схід від Куп'янська. Задекларовані просування ворога біля Невського не були візуально підтверджені.

18 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте це не призвело до зміни лінії фронту. Наступальні операції також тривали на північ від Часового Яру в районі Григорівки та Миньківки, на схід від Часового Яру в районі Іванівського та на південь від Часового Яру в районі Ступочок.

Росіяни продовжували наступальні дії біля Торецька. Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що невеликі російські штурмові групи атакують Торецьк, але їм важко закріпитися в цьому населеному пункті.

Окупанти продовжили наступ на схід і південний схід від Покровська, проте до жодних успіхів це не призвело. Проте росіянам вдалось просунутись біля Курахового. Мовиться про покращення позицій біля Максимільянівки. Жодних підтверджень того, що армія Росії перебуває на околицях Курахового нема.

Ситуація на Півдні

Російські війська 17 і 18 жовтня продовжували наземні атаки на північ від Роботиного Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, ворог веде тут бої малої інтенсивності.



На Херсонщині підтверджених наступальних дій не було. Ймовірно, противник готується до штурму островів у дельті Дніпра.