Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Он подчеркнул, что у Турции есть серьезный интерес сыграть роль посредника, поскольку Минская платформа была провальной.
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Та страна, которая сможет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, автоматически получит политическую весомость. Это даст больше дивидендов для получения определенных целей, как объяснил Фараджаллах.
В Анкаре прекрасно понимают, что это предложение, скорее всего, первыми будет отвергать Москва, а не Украина,
– подчеркнул Фараджаллах.
В то же время таким образом Турция сможет дать больше моральной поддержки Украине и создать новые совместные проекты. По его мнению, если Кремль откажется, то у Анкары развязаны руки, мол, "мы вам предложили, а вы отказались".
Зачем Турции становиться посредником
Журналист отметил, что Анкара, с одной стороны, заинтересована в сохранении своих экономических отношений с Россией. Однако не может отказаться от поддержки Украины, ведь пока есть Украина – она может влиять на политику Кремля.
Как отметил Фараджаллах, в Турции по разным данным есть примерно 5 миллионов крымскотатарской диаспоры. В Анкаре хорошо понимают, что Киев стал союзником и экономическим партнером.
Мохаммад Фараджаллах объяснил, может ли Турция стать посредником: смотрите видео
Турция может стать посредником между Украиной и Турцией: главное
- 29 ноября Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией.
- Он добавил, что страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир, поэтому даже обсуждал этот вопрос с Россией.
- В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что таким образом ничего не решишь, потому что Россия, мол, не является стороной конфликта.