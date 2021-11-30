Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Він наголосив, що у Туреччини є серйозний інтерес зіграти роль посередника, оскільки Мінська платформа була провальною.

До теми Ефективний арбітр, – ОП про Ердогана як посередника між Україною та Росією

Та країна, що зможе стати посередником у переговорах між Україною та Росією, автоматично отримає політичну вагомість. Це дасть більше дивідендів для отримання певних цілей, як пояснив Фараджаллах.

В Анкарі прекрасно розуміють, що цю пропозицію, скоріше всього, першими буде відкидати Москва, а не Україна,

– наголосив Фараджаллах.

Водночас у такий спосіб Туреччина зможе дати більше моральної підтримки Україні й створити нові спільні проєкти. На його думку, якщо Кремль відмовиться, то в Анкари розв'язані руки, мовляв, "ми вам запропонували, а ви відмовились".

Навіщо Туреччині ставати посередником

Журналіст зауважив, що Анкара, з одного боку, зацікавлення у збереження своїх економічних стосунків з Росією. Однак не може відмовитись від підтримки України, адже поки є Україна – вона може впливати на політику Кремля.

Як наголосив Фараджаллах, у Туреччині за різними даними є приблизно 5 мільйонів кримськотатарської діаспори. В Анкарі добре розуміють, що Київ став союзником та економічним партнером.

Мохаммад Фараджаллах пояснив, чи може Туреччина стати посередником: дивіться відео

Туреччина може стати посередником між Україною і Туреччиною: головне