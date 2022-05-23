Там ситуация остается достаточно напряженной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Оккупанты беспощадно обстреливают Северодонецк и другие города Луганщины: есть раненые и жертвы
Собственно говорится о том, что Российская Федерация изменила тактику военного противостояния на Востоке.
– подчеркнул он.
Эксперт объяснил, что если раньше говорилось о практически лобовых атаках и боях непосредственно в городах, то сейчас Россия использует тактику фланговых охватов позиций Вооруженных Сил Украины.
Так, в центре Северодонецка, кафиры привлекли наиболее боеспособные свои подразделения. Это 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии ВДВ. Последние принимают непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.
Эту тактику удалось проявить 20 мая, когда осуществили фланговый обход украинских позиций вблизи поселков Троицкое, Врубовка и Дружба.
"Поэтому сейчас Северодонецк фактически находится в окружении с трех сторон", – объяснил Снегирев.
Бои на "дороге жизни"
Если говорить о том, что происходит сейчас в Луганской области, российские войска не оставляют попыток взять под контроль так называемую "дорогу жизни". Это трасса Лисичанск – Бахмут. Бои ведутся в 7 – 10 километрах от этой трассы.
Зато украинские защитники крепко держат оборону. Только за последние сутки, 22 мая, отбили 11 атак и уничтожили около 25 единиц бронетехники.
Россияне снова неудачно штурмовали Северодонецк
- Российские захватчики не оставляют попыток штурмовать Северодонецк. Но, как отмечают в Генштабе ВСУ, на этот раз они снова потерпели поражение. Кроме того, ведутся бои за Тошкивку.
- Да, оккупанты наступали на Северодонецком направлении, но снова наши военные дали им достойный отпор. Поэтому оккупантам не осталось иного выбора: они понесли потери и отступили.