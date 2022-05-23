Там ситуація залишається досить напруженою. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
Увага Окупанти нещадно обстрілюють Сєвєродонецьк та інші міста Луганщини: є поранені та жертви
Власне мовиться про те, що Російська Федерація змінила тактику військового протистояння на Сході,
– наголосив він.
Експерт пояснив, якщо раніше мовилося про практично лобові атаки і бої безпосередньо у містах, то зараз Росія використовує тактику флангових охоплень позицій Збройних Сил України.
Так, у середмісті Сєвєродонецька, окупанти залучили найбільш боєздатні свої підрозділи. Це 40 бригада морської піхоти і підрозділи 76-ї дивізії ВДВ. Останні беруть безпосередню участь власне у флангових охопленнях позицій ЗСУ.
Цю тактику вдалося проявити 20 травня, коли здійснили фланговий обхід українських позицій поблизу селищ Троїцьке, Врубівка і Дружба.
"Тож зараз Сєвєродонецьк фактично перебуває в оточення з трьох сторін", – пояснив Снєгирьов.
Бої на "дорозі життя"
Якщо говорити про те, що відбувається зараз у Луганській області, російські війська не полишають спроб узяти під контроль так звану "дорогу життя". Це траса Лисичанськ – Бахмут. Бої ведуться на відстані 7 – 10 кілометрів від цієї траси.
Натомість українські захисники міцно тримають оборону. Лише за останню добу, 22 травня, відбили 11 атак та знищили приблизно 25 одиниць бронетехніки.
Росіяни знову невдало штурмували Сєвєродонецьк
- Російські загарбники не полишають спроб штурмувати Сєвєродонецьк. Але, як зазначають у Генштабі ЗСУ, цього разу вони знову зазнали поразки. Крім того, точаться бої за Тошківку.
- Так, окупанти наступали на Сєвєродонецькому напрямку, але знову наші військові дали їм гідну відсіч. Тож окупантам не залишилося іншого вибору: вони зазнали втрат і відступили.
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