Там ситуація залишається досить напруженою. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Увага Окупанти нещадно обстрілюють Сєвєродонецьк та інші міста Луганщини: є поранені та жертви

Власне мовиться про те, що Російська Федерація змінила тактику військового протистояння на Сході,

– наголосив він.

Експерт пояснив, якщо раніше мовилося про практично лобові атаки і бої безпосередньо у містах, то зараз Росія використовує тактику флангових охоплень позицій Збройних Сил України.

Так, у середмісті Сєвєродонецька, окупанти залучили найбільш боєздатні свої підрозділи. Це 40 бригада морської піхоти і підрозділи 76-ї дивізії ВДВ. Останні беруть безпосередню участь власне у флангових охопленнях позицій ЗСУ.

Цю тактику вдалося проявити 20 травня, коли здійснили фланговий обхід українських позицій поблизу селищ Троїцьке, Врубівка і Дружба.

"Тож зараз Сєвєродонецьк фактично перебуває в оточення з трьох сторін", – пояснив Снєгирьов.

Увага! За інформацією Генштабу ЗСУ, на Сєверодонецькому напрямку наші захисники вживають заходів, аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ. Тривають активні бойові дії.

Бої на "дорозі життя"

Якщо говорити про те, що відбувається зараз у Луганській області, російські війська не полишають спроб узяти під контроль так звану "дорогу життя". Це траса Лисичанськ – Бахмут. Бої ведуться на відстані 7 – 10 кілометрів від цієї траси.

Натомість українські захисники міцно тримають оборону. Лише за останню добу, 22 травня, відбили 11 атак та знищили приблизно 25 одиниць бронетехніки.

Росіяни знову невдало штурмували Сєвєродонецьк

Російські загарбники не полишають спроб штурмувати Сєвєродонецьк. Але, як зазначають у Генштабі ЗСУ, цього разу вони знову зазнали поразки. Крім того, точаться бої за Тошківку.

Так, окупанти наступали на Сєвєродонецькому напрямку, але знову наші військові дали їм гідну відсіч. Тож окупантам не залишилося іншого вибору: вони зазнали втрат і відступили.

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