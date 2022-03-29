Россия снова использовала жителей Донбасса наиболее скотским образом
Источник:фейсбук Дениса Казанского
Россия опрокидывает принудительно мобилизованных мужиков из Донбасса в Сумскую область воевать против Украины.
Никто не мечтает стать пушечным мясом
При этом боевой дух у этих воинов настолько низок, что они буквально на ходу записывают видеообращения, в которых рассказывают о нежелании становиться пушечным мясом в бессмысленной бойне.
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Россия наиболее скотским и бесчеловечным образом использовала жителей Донбасса раньше и сейчас продолжает использовать их как расходный материал, который не жалко. Ведь за этих людей не придется даже отчитываться и включать их в статистику потерь РФ.
Большинство принудительно мобилизованных жителей Донбасса не хотят воевать против сограждан-украинцев / Скриншот видео 24 канала
Очень важно, чтобы наше командование обратилось к таким принудительно мобилизованным бойцам и гарантировало им возможность безопасно сложить оружие, не воевать и сохранить свою жизнь. Думаю, что эти люди о России уже все понимают.
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