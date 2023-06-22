Теперь в ленте Facebook у украинцев появляется реклама от пустых аккаунтов с сообщением одинакового содержания. В нем говорится, что якобы МИД Украины опубликовал официальное заявление относительно спекуляций вокруг генерала Залужного.

Обратите внимание Настоящие Буданов и Залужный на своих местах – представитель ГУР высмеял российскую пропаганду

Что в этих фейках не так

Все сообщения в социальной сети – скептическая реакция на якобы официальное заявление МИД, мол, почему ведомство взялось опровергать информацию о "смерти" Залужного. Таким образом, российские спецслужбы продолжают раскручивать ИПСО о якобы гибели Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Однако эта ИПСО шита белыми нитями. В первую очередь стоит заметить, что в сообщении вместо аббревиатуры ЗСУ в украиноязычном тексте указано ВСУ – присущее русскому языку название украинской армии.

Следующий пункт – сайт МИД. Почему же "гибель" Залужного вроде бы опровергает МИД, если это не сфера полномочий ведомства?

Кроме того, россияне продолжают убеждать людей в том, что доказательств того, что Главнокомандующий ВСУ жив как будто бы нет, хотя уже неоднократно появлялись фото и видео с генералом, особенно взбудоражила сеть фотографий с нашивкой Малыша Йоды на груди Валерия Залужного. Поэтому в пропагандистских сообщениях предлагают провести телемост с Главнокомандующим, чтобы якобы успокоить людей.

По данным SPRAVDI эту волну информационной кампании россияне запустили 5 июня.

Российская кампания по дезинформации в Facebook / Скриншоты SPRAVDI

Важно! Если вы видите подобные сообщения в Facebook, то никак не реагируйте на сообщение – реакции и комментарии только способствуют продвижению. Увидев такие сообщения, выбирайте функцию "пожаловаться", чтобы эта ИПСО охватила как можно меньше людей в сети.

Интересно, что россияне уже заявляли о якобы ликвидации командующего сил ТРО Игоря Танцюры и Сухопутных войск Александра Сырского. Однако больше усилий враг потратил на информационную кампанию по "захоронению" Валерия Залужного и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Пропагандисты убеждали, что вроде бы Залужный в тяжелом состоянии и ему якобы даже сделали трепанацию черепа. В то же время, относительно Буданова были вбросы о том, что его вывезли на лечение в Германию, где он и умер. Однако и Валерий Залужный, и Кирилл Буданов живы и здоровы и продолжают работать ради нашей победы.