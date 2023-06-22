Тепер у стрічці у Facebook в українців з'являється реклама від порожніх акаунтів з повідомленням однакового змісту. У ньому йдеться про те, що нібито МЗС України опублікувало офіційну заяву щодо спекуляцій навколо генерала Залужного.

Зверніть увагу Справжні Буданов та Залужний на своїх місцях, – представник ГУР висміяв російську пропаганду

Що у цих фейках не так

Усі дописи у соціальній мережі – скептична реакція на нібито офіційну заяву МЗС, мовляв, чому відомство взялося спростовувати інформацію про "смерть" Залужного. Таким чином російські спецслужби продовжують розкручувати ІПСО про начебто загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Однак ця ІПСО шита білими нитками. Найперше варто зауважити, що у повідомленні замість абревіатури ЗСУ вказана ВСУ – притаманна для російської мови назва української армії.

Наступний пункт – сайт МЗС. Чому ж "загибель" Залужного начебто спростовує МЗС, якщо це не сфера повноважень відомства?

Крім того, росіяни продовжують переконувати людей у тому, що доказів того, що Головнокомандувач ЗСУ живий нібито немає, хоча вже неодноразово з'являлися фото та відео з генералом, особливо розбурхала мережу світлина з нашивкою Малюка Йоди на грудях Валерія Залужного. Тому в пропагандистських повідомленнях пропонують провести телеміст з Головнокомандувачем, щоб нібито заспокоїти людей.

За даними SPRAVDI, цю хвилю інформаційної кампанії росіяни запустили 5 червня.

Російська кампанія з дезінформації у Facebook / Скриншоти SPRAVDI

Важливо! Якщо ви бачите подібні дописи у Facebook, то жодним чином не реагуйте на допис – реакції та коментарі тільки сприяють просуванню. Побачивши такі дописи, обирайте функцію "поскаржитися", щоб ця ІПСО охопила якомога меншу кількість людей у мережі.

Цікаво, що росіяни вже заявляли про начебто ліквідацію командувача сил ТРО Ігоря Танцюри та Сухопутних військ Олександра Сирського. Однак чи не найбільше зусиль ворог витратив на інформаційну кампанію з "поховання" Валерія Залужного та керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Пропагандисти переконували, що начебто Залужний у важкому стані і йому буцімто навіть зробили трепанацію черепа. Водночас щодо Буданова були вкиди про те, що його вивезли на лікування до Німеччини, де він і помер. Однак і Валерій Залужний, і Кирило Буданов живі й здорові та продовжують працювати задля нашої перемоги.