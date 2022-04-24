Россия снова не предоставила гуманитарный коридор из Мариуполя: попробуют 25 апреля

Украина в очередной раз пытается спасти людей из Мариуполя. Россия 24 апреля не позволила сделать гуманитарный коридор.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Рада" вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает 24 канал. Она отметила, что Россия не подтвердила режим прекращения огня.

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"Будем пробовать завтра (25 апреля - 24 канал)", – анонсировала Верещук.

Как можно спасти людей

По словам вице-премьера, самым действенным методом эвакуировать людей из Мариуполя могут быть действия ООН. Генеральный секретарь Антонио Гутерреш планирует поездку в Москву.

Мы не просим, ​​мы требуем у ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" и из Мариуполя в целом,

– заявила Верещук.

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