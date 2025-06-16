Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

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Какие последствия удара по Сумах ночью 16 июня

О пострадавших пока не известно.

Зафиксировано два попадания в городе – выбиты окна в домах. Также было попадание в одном из старостинских округов Сумской общины – повреждены четыре частных дома,

– написал Кобзарь.

В Сумской ОВА рассказали, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском районе. Оккупанты активно применяли сброс ВОГ с БпЛА, РСЗО и управляемые авиационные бомбы, били FPV-дронами и БпЛА.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась более 12 часов. В Сумской громаде повреждены нежилые помещения, жилой дом и 3 частных автомобиля, в Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом.

К счастью, погибших и раненых нет.