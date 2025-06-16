Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря.

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Які наслідки удару по Сумах уночі 16 червня

Про постраждалих поки не відомо.

Зафіксовано два влучання в місті – вибито вікна в будинках. Також було влучання в одному зі старостинських округів Сумської громади – пошкоджено чотири приватні будинки,

– написав Кобзар.

В Сумській ОВА розповіли, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі. Окупанти активно застосовували скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби, били FPV-дронами та БпЛА.

За добу повітряна тривога в області тривала понад 12 годин. У Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, житловий будинок і 3 приватні автомобілі, у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

На щастя, загиблих і поранених немає.